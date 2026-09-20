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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571495
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Galanz MOG-2009MW 20л. 700Вт белая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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