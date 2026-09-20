Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Мощность: 800 Вт. Книга идей для кофе в подарок.
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
4
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.71
Описание товара Кофеварка рожковая Polaris PCM 4011
Описание Давление 4 бар - идеально для американо. Насадка для приготовления капучино. Колба из нержавеющей стали в комплекте. Мощность: 800 Вт. Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Книга идей для кофе в подарок. Материал корпуса: Нержавеющая сталь Используемый кофе: Молотый Нескользящая подставка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.24
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Мощность: 800 Вт. Книга идей для кофе в подарок.
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
4
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Описание Давление 4 бар - идеально для американо. Насадка для приготовления капучино. Колба из нержавеющей стали в комплекте. Мощность: 800 Вт. Защита от перегрева. Возможность приготовления до 4 порций кофе. Съемный поддон для сбора капель. Резервуар для воды 0,24 л. Трафареты для рисунков на молочной пене. Мерная ложка-уплотнитель в комплекте. Съемный фильтр. Книга идей для кофе в подарок. Материал корпуса: Нержавеющая сталь Используемый кофе: Молотый Нескользящая подставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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