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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка

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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568884
Доставка в Москве
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Pova 4
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это превосходное решение для тех, кто ценит надежную защиту своих устройств. Эти аксессуары предназначены для применения на экран, обеспечивая первоклассную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании смартфона. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость экрана. Несмотря на свою тонкослойность, стекло обладает высокой твердостью с показателем 9, что гарантирует отличную защиту даже в самых экстремальных условиях использования. Установка защитного стекла BoraSCO проста и не занимает много времени, а его долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов обеспечивают вашему устройству сохранность и привлекательный внешний вид надолго. Выбирая защитное стекло BoraSCO, вы получаете сочетание высокого качества, надежности и современного дизайна, который идеально соответствует потребностям современных пользователей смартфонов.

Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Pova 4
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это превосходное решение для тех, кто ценит надежную защиту своих устройств. Эти аксессуары предназначены для применения на экран, обеспечивая первоклассную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании смартфона. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость экрана. Несмотря на свою тонкослойность, стекло обладает высокой твердостью с показателем 9, что гарантирует отличную защиту даже в самых экстремальных условиях использования. Установка защитного стекла BoraSCO проста и не занимает много времени, а его долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов обеспечивают вашему устройству сохранность и привлекательный внешний вид надолго. Выбирая защитное стекло BoraSCO, вы получаете сочетание высокого качества, надежности и современного дизайна, который идеально соответствует потребностям современных пользователей смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка - по цене 270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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