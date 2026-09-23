Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO — это превосходное решение для тех, кто ценит надежную защиту своих устройств. Эти аксессуары предназначены для применения на экран, обеспечивая первоклассную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании смартфона. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость экрана. Несмотря на свою тонкослойность, стекло обладает высокой твердостью с показателем 9, что гарантирует отличную защиту даже в самых экстремальных условиях использования. Установка защитного стекла BoraSCO проста и не занимает много времени, а его долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов обеспечивают вашему устройству сохранность и привлекательный внешний вид надолго. Выбирая защитное стекло BoraSCO, вы получаете сочетание высокого качества, надежности и современного дизайна, который идеально соответствует потребностям современных пользователей смартфонов.
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