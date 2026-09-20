Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%3 620 руб. 3 935 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568599
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х25х22
Вес, кг.
2
Описание товара Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом
Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H-RL 065-0099 предназначен для построения четырех вертикальных, одной горизонтальной линии и точки отвеса. Для удобного хранения и переноски предусмотрен ударопрочный пластиковый кейс. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
-
В наличииЦена 7 950 руб. 7 990 руб.1988 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
-
В наличииЦена 12 920 руб. 16 450 руб.3230 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
-
В наличииЦена 15 500 руб.3875 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H-RL 065-0099 предназначен для построения четырех вертикальных, одной горизонтальной линии и точки отвеса. Для удобного хранения и переноски предусмотрен ударопрочный пластиковый кейс. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов.
Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H-RL со штативом