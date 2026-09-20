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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач купить с доставкой в Москве
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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач

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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 1
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 2
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 3
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания
14.5
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 1
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 2
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 3
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
3 540 руб.  3 851 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568550
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания
14.5
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х18х14
Вес, кг.
2.23

Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач

Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Один из таких инструментов - это садовый аккумуляторный триммер от бренда DEKO. Данный триммер оснащен аккумуляторным двигателем с мощностью 350 Вт, что обеспечивает отличную производительность и удобство при работе. Триммер DEKO имеет ширину скашивания 14,5 см, что позволяет быстро и легко обрабатывать даже труднодоступные участки. С впечатляющими 11000 оборотами в минуту, он гарантирует чистый и аккуратный рез. Двигатель размещается в нижней части триммера, что способствует лучшему балансу и уменьшает нагрузку на пользователя. Удобная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и надежный хват, а прямая штанга делает устройство более маневренным и легким в использовании. Вес триммера составляет всего 1,5 кг, что позволяет использовать его длительное время без ощущения усталости. Триммеры DEKO - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и комфорт в садовом инвентаре. С таким инструментом уход за садом становится легким и приятным занятием.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммер, упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания
14.5
Обороты двигателя
11000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Один из таких инструментов - это садовый аккумуляторный триммер от бренда DEKO. Данный триммер оснащен аккумуляторным двигателем с мощностью 350 Вт, что обеспечивает отличную производительность и удобство при работе. Триммер DEKO имеет ширину скашивания 14,5 см, что позволяет быстро и легко обрабатывать даже труднодоступные участки. С впечатляющими 11000 оборотами в минуту, он гарантирует чистый и аккуратный рез. Двигатель размещается в нижней части триммера, что способствует лучшему балансу и уменьшает нагрузку на пользователя. Удобная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и надежный хват, а прямая штанга делает устройство более маневренным и легким в использовании. Вес триммера составляет всего 1,5 кг, что позволяет использовать его длительное время без ощущения усталости. Триммеры DEKO - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и комфорт в садовом инвентаре. С таким инструментом уход за садом становится легким и приятным занятием.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач - этот товар вы можете купить по цене 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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