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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 купить с доставкой в Москве
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550

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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 1
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 2
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 3
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 4
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 5
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 6
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 7
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 8
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 9
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 10
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 11
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 12
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 13
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 14
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 15
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 16
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 1
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 2
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 3
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 4
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 5
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 6
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 7
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 8
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 9
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 10
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 11
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 12
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 13
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 14
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 15
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 16
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640624
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый электрический
Вес, кг.
4.2

Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550

Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый электрический
Описание
Триммер садовый электрический DEKO DKTR1550 компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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