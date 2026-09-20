Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Материал
пластик
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Длина, мм
320
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Миксер строительный Zitrek ZKM1600W
Купить Zitrek DKM 1600W стоит вне зависимости от навыков владения строительным оборудованием: миксер работает по всем знакомому принципу, надежен и очень прост в эксплуатации. Это устройство используется для создания смесей, строительного клея и различных растворов. Будет полезен при поклейке обоев, покраске и выравнивании стен, создании цементной смеси. Являясь профессиональным оборудованием, zitrek dkm 1600w 1600 вт отличается высокой мощностью, хорошей скоростью замешивания. Миксер также легок и компактен, что позволяет транспортировать его без опаски повреждения, а также издает мало шума при работе, поэтому может эксплуатироваться с удобством для окружающих. Преимущества: Небольшой вес. Портативность. Эффективность. Быстрота. Низкий шум.
Купить Zitrek DKM 1600W стоит вне зависимости от навыков владения строительным оборудованием: миксер работает по всем знакомому принципу, надежен и очень прост в эксплуатации. Это устройство используется для создания смесей, строительного клея и различных растворов. Будет полезен при поклейке обоев, покраске и выравнивании стен, создании цементной смеси. Являясь профессиональным оборудованием, zitrek dkm 1600w 1600 вт отличается высокой мощностью, хорошей скоростью замешивания. Миксер также легок и компактен, что позволяет транспортировать его без опаски повреждения, а также издает мало шума при работе, поэтому может эксплуатироваться с удобством для окружающих. Преимущества: Небольшой вес. Портативность. Эффективность. Быстрота. Низкий шум.
Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер строительный Zitrek ZKM1600W