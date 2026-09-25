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Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт купить с доставкой в Москве
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Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт

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Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 1
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 2
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 3
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 4
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 5
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 6
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 7
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 8
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 9
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 1
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 2
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 3
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 4
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 5
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 6
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 7
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 8
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 9
  • Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт
5 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, гаечный ключ x2, ключ имбусовый
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
Ширина, мм
110
Высота, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт

Строительный миксер ЗУБР МР-1100 – универсальный миксер для эффективного перемешивания любых растворов, вплоть до тяжелых с включением крупных фракций. Двухступенчатый редуктор обеспечивает большой крутящий момент. Электронная регулировка оборотов и широкий выбор сменных насадок помогает одинакового хорошо работать с различными материалами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, гаечный ключ x2, ключ имбусовый
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
Ширина, мм
110
Высота, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный миксер ЗУБР МР-1100 – универсальный миксер для эффективного перемешивания любых растворов, вплоть до тяжелых с включением крупных фракций. Двухступенчатый редуктор обеспечивает большой крутящий момент. Электронная регулировка оборотов и широкий выбор сменных насадок помогает одинакового хорошо работать с различными материалами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - по цене 5000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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