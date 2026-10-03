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Миксер Зубр МР-1600-2 купить с доставкой в Москве
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Миксер Зубр МР-1600-2

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Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 1
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 2
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 3
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 4
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 5
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 6
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 7
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 8
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 9
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 10
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 11
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 12
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 13
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 14
Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 1
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 2
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 3
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 4
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 5
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 6
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 7
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 8
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 9
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 10
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 11
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 12
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 13
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 14
  • Миксер Зубр МР-1600-2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер Зубр МР-1600-2
8 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Высота, см
25
Ширина, см
32.5
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Миксер Зубр МР-1600-2

Миксер строительный ЗУБР МР-1600-2, предназначен для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) Увеличенная мощность двигателя позволяет легко перемешивать любые растворы, вплоть до самых тяжелых Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания Быстрый доступ к щеткам для удобства замены



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Миксер Зубр МР-1600-2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Высота, см
25
Ширина, см
32.5
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер строительный ЗУБР МР-1600-2, предназначен для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) Увеличенная мощность двигателя позволяет легко перемешивать любые растворы, вплоть до самых тяжелых Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания Быстрый доступ к щеткам для удобства замены


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Зубр МР-1600-2 - стоимость товара 8740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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