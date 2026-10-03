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Миксер Зубр МР-1050-1 купить с доставкой в Москве
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Миксер Зубр МР-1050-1

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Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 1
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 2
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 3
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 4
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 5
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 6
Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 1
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 2
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 3
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 4
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 5
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 6
  • Миксер Зубр МР-1050-1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266580
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер Зубр МР-1050-1
5 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Комплектация
коробка
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Ширина, мм
320
Высота, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х25
Вес, кг.
3.4

Описание товара Миксер Зубр МР-1050-1

Строительный миксер Зубр МАСТЕР МР-1050-1 предназначен для размешивания красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. Две рабочих скорости и электронная регулировка оборотов способствуют оптимальной настройке инструмента под конкретные рабочие нужды. Для быстрого доступа к угольным щеткам предусмотрена сервисная крышка.



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Отзывы о товаре Миксер Зубр МР-1050-1




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный миксер
Комплектация
коробка
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
2
Ширина, мм
320
Высота, мм
240
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный миксер Зубр МАСТЕР МР-1050-1 предназначен для размешивания красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. Две рабочих скорости и электронная регулировка оборотов способствуют оптимальной настройке инструмента под конкретные рабочие нужды. Для быстрого доступа к угольным щеткам предусмотрена сервисная крышка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Зубр МР-1050-1 - купить по цене 5860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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