Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 93528
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 590 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Ширина, мм
80
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х8
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ
Дрель-миксер ЗУБР ЗДМ-820 РМ (Профессионал) Используется в качестве миксера, а также для сверления отверстий в дереве и металле Особенности: Высокий крутящий момент позволяет сверлить отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговременной работе Ключевой патрон с максимальным диаметром 13 мм под большинство хвостовиков насадок Фиксатор выключателя для длительных работ
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Бренд
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Ширина, мм
80
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Дрель-миксер ЗУБР ЗДМ-820 РМ (Профессионал) Используется в качестве миксера, а также для сверления отверстий в дереве и металле Особенности: Высокий крутящий момент позволяет сверлить отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговременной работе Ключевой патрон с максимальным диаметром 13 мм под большинство хвостовиков насадок Фиксатор выключателя для длительных работ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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