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Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин купить с доставкой в Москве
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Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин

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Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 1
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 2
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 3
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 4
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 5
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 6
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 7
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 8
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 9
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 10
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 11
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 12
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 13
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 14
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 15
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 16
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 17
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 18
Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
M14х2
Количество скоростей работы
2
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 1
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 2
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 3
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 4
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 5
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 6
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 7
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 8
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 9
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 10
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 11
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 12
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 13
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 14
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 15
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 16
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 17
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 18
  • Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743829
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин
7 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1 штКлюч гаечный - 2 штШтанга шнека - 1 штВенчик шнека - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
M14х2
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х22
Вес, кг.
6.02

Описание товара Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин

Миксер строительный Denzel EM-1-1600 27904 мощностью 1600 Вт предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки на скорости 180-460/300-750 об/мин. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Высокий крутящий момент 107 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов. Миксер предназначен для бытового применения.

Преимущества

Отзывы о товаре Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1 штКлюч гаечный - 2 штШтанга шнека - 1 штВенчик шнека - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
M14х2
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Описание

Миксер строительный Denzel EM-1-1600 27904 мощностью 1600 Вт предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки на скорости 180-460/300-750 об/мин. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Высокий крутящий момент 107 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов. Миксер предназначен для бытового применения.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин - данный товар вы можете купить по цене 7890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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