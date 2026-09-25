Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин
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Характеристики
Описание товара Миксер строительный DENZEL 27904, EM-1-1600, 1600 Вт, 180-460/300-750 об/мин
Миксер строительный Denzel EM-1-1600 27904 мощностью 1600 Вт предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки на скорости 180-460/300-750 об/мин. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Высокий крутящий момент 107 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов. Миксер предназначен для бытового применения.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор — два режима работы в диапазоне 180-460 и 300-750 об/мин позволяют эффективно смешивать растворы разной вязкости без разбрызгивания.
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой — функция обеспечивает высокую эффективность смешивания и защиту двигателя от перегрузки.
- Плавный пуск — постепенное повышение мощности при включении позволяет избежать рывков инструмента в руках, уменьшает пусковой ток и защищает электродвигатель от резкого повышения нагрузки.
- Электронная регулировка частоты вращения — мастер может точно настраивать нужную скорость в зависимости от типа работ.
- Фиксатор кнопки пуска — не нужно постоянно удерживать ее при смешивании растворов.
- Конструкция редуктора «масляный гейзер» — смазочное масло автоматически смешивается и подается ко всем частям миксера, что повышает его рабочий ресурс.
- Редуктор помещен в прочный металлический корпус — это решение улучшает теплоотвод и защищает миксер от перегрева.
- Комфортная эксплуатация — обрезиненные рукоятки удобно ложатся в руки и защищают от вибраций.
- Быстрая подготовка к работе — резьбовое соединение М14 упрощает крепление насадки к миксеру.
- Усиленная изоляция — работа со строительным миксером безопасна.
- Диаметр оснастки 160 мм — строительные компоненты смешиваются равномерно, двигатель не перегружается.
- Расширенная рабочая зона — сетевой кабель длиной 3 метра позволяет работать без переходника.
- Удобное хранение и транспортиров
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Миксер строительный Denzel EM-1-1600 27904 мощностью 1600 Вт предназначен для равномерного перемешивания бетона, штукатурки, шпаклевки, лакокрасочных смесей, клея для обоев и плитки на скорости 180-460/300-750 об/мин. Незаменим при выполнении ремонтных работ и строительстве небольших объектов. Высокий крутящий момент 107 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание даже вязких растворов. Миксер предназначен для бытового применения.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор — два режима работы в диапазоне 180-460 и 300-750 об/мин позволяют эффективно смешивать растворы разной вязкости без разбрызгивания.
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой — функция обеспечивает высокую эффективность смешивания и защиту двигателя от перегрузки.
- Плавный пуск — постепенное повышение мощности при включении позволяет избежать рывков инструмента в руках, уменьшает пусковой ток и защищает электродвигатель от резкого повышения нагрузки.
- Электронная регулировка частоты вращения — мастер может точно настраивать нужную скорость в зависимости от типа работ.
- Фиксатор кнопки пуска — не нужно постоянно удерживать ее при смешивании растворов.
- Конструкция редуктора «масляный гейзер» — смазочное масло автоматически смешивается и подается ко всем частям миксера, что повышает его рабочий ресурс.
- Редуктор помещен в прочный металлический корпус — это решение улучшает теплоотвод и защищает миксер от перегрева.
- Комфортная эксплуатация — обрезиненные рукоятки удобно ложатся в руки и защищают от вибраций.
- Быстрая подготовка к работе — резьбовое соединение М14 упрощает крепление насадки к миксеру.
- Усиленная изоляция — работа со строительным миксером безопасна.
- Диаметр оснастки 160 мм — строительные компоненты смешиваются равномерно, двигатель не перегружается.
- Расширенная рабочая зона — сетевой кабель длиной 3 метра позволяет работать без переходника.
- Удобное хранение и транспортиров
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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