Миксер Зубр МР-1400-2
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер Зубр МР-1400-2
Миксер строительный ЗУБР МР-1400-2, предназначен для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) Увеличенная мощность двигателя позволяет легко перемешивать любые растворы, вплоть до самых тяжелых Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания Быстрый доступ к щеткам для удобства замены
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Миксер Зубр МР-1400-2