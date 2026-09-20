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Наушники A4Tech Bloody G521 розовый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G521 розовый

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Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 3
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  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G521 розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568145
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G521 розовый

Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как дома, так и на работе. Эти мониторные наушники предлагают отличное качество звука благодаря их проводному подключению через USB. Они имеют привлекательный розовый цвет, который понравится многим пользователям, желающим добавить ярких акцентов в свой повседневный образ. С длиной кабеля 2 метра вы получите достаточную свободу передвижения, что особенно удобно для использования с компьютерами и другими устройствами. Эти наушники также оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для онлайн-конференций, игр и разговоров с друзьями. Хотя наушники не обладают складной конструкцией, они компенсируют это комфортной посадкой и прочной конструкцией, что обеспечивает долгий срок службы. С сопротивлением 16?, они позволяют получать чистое и насыщенное звучание, а бренд A4Tech гарантирует надежность и качество.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G521 розовый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как дома, так и на работе. Эти мониторные наушники предлагают отличное качество звука благодаря их проводному подключению через USB. Они имеют привлекательный розовый цвет, который понравится многим пользователям, желающим добавить ярких акцентов в свой повседневный образ. С длиной кабеля 2 метра вы получите достаточную свободу передвижения, что особенно удобно для использования с компьютерами и другими устройствами. Эти наушники также оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для онлайн-конференций, игр и разговоров с друзьями. Хотя наушники не обладают складной конструкцией, они компенсируют это комфортной посадкой и прочной конструкцией, что обеспечивает долгий срок службы. С сопротивлением 16?, они позволяют получать чистое и насыщенное звучание, а бренд A4Tech гарантирует надежность и качество.
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Доставка
Отзывы


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