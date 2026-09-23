Биты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Биты
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Длина, мм
50
Ширина, мм
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 565659
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Биты
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
CrMo
Длина, мм
50
Ширина, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
110
Описание товара Биты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10
Биты ПРОФИ PZ2 Зубр 26023-2-50-S10 используются с шуруповертами при монтаже и демонтаже крепежа. Изготовлены из кованой хромомолибденовой стали, обеспечивающей долгий срок службы и повышенную прочность. Для более комфортной работы шлиц данных бит намагничен. Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения. Надежный контакт достигается благодаря точной геометрии шлица. Хвостовик - E 1/4. В комплекте 10 бит.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Биты
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
CrMo
Длина, мм
50
Ширина, мм
53
Страна производитель
Китай
Биты ПРОФИ PZ2 Зубр 26023-2-50-S10 используются с шуруповертами при монтаже и демонтаже крепежа. Изготовлены из кованой хромомолибденовой стали, обеспечивающей долгий срок службы и повышенную прочность. Для более комфортной работы шлиц данных бит намагничен. Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения. Надежный контакт достигается благодаря точной геометрии шлица. Хвостовик - E 1/4. В комплекте 10 бит.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Биты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10 - стоимость товара 730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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