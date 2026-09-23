Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Samsung Galaxy M33 черная рамка
Защитные стекла и плёнки для телефонов от бренда BoraSCO представляют собой идеальное сочетание высокой прочности и минимальной толщины для надежной защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары созданы с учетом всех современных требований к безопасности и функциональности. С толщиной всего 0,26 мм, защитные стекла BoraSCO практически не ощутимы на экране, сохраняя первозданную чувствительность сенсора и четкость изображения. В то же время они обеспечивают максимальную защиту благодаря высокой степени твердости 9, что делает их устойчивыми к царапинам, ударам и другим повреждениям в повседневной эксплуатации. При нанесении на экран эти защитные стекла обеспечивают кристально чистую видимость без искажений и бликов, гарантируя комфортное использование устройства при любом освещении. Кроме того, фирменное качество BoraSCO гарантирует легкость установки и отсутствие пузырей благодаря специальному клеевому слою. Выбирая защитные стекла и плёнки от BoraSCO, вы получаете высоконадежное решение, которое сохраняет функциональность и внешний вид вашего устройства, продлевая срок его эксплуатации.
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