Top.Mail.Ru
Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 1
Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
  • Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 1
  • Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562480
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
0.22
Габариты
250x100x190 мм
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
25х19х10
Вес, г.
270

Описание товара Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

Трап для душа AlcaPlast длиной 0,22 м — практичная сантехническая комплектующая для организации душевой зоны. Серебристый хромированный цвет придаёт изделию аккуратный современный вид и легко вписывается в интерьер. Компактная длина помогает рационально использовать пространство.

Отзывы о товаре Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Трапы
Тип комплектующей
трап
Цвет
серебристый, хром
Комплектация
корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку ?50 мм, горловина сливного трапа 105?105 мм, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор – мокрый, комплект прокладок
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
0.22
Габариты
250x100x190 мм
Страна производитель
Чехия
Описание
Трап для душа AlcaPlast длиной 0,22 м — практичная сантехническая комплектующая для организации душевой зоны. Серебристый хромированный цвет придаёт изделию аккуратный современный вид и легко вписывается в интерьер. Компактная длина помогает рационально использовать пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сливной трап AlcaPlast APV26 105?105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...