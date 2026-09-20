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Медиаконвертор D-Link DMC-F02SC/B1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертор D-Link DMC-F02SC/B1A

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Медиаконвертор D-Link DMC-F02SC/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 930 руб.  3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559929
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертор D-Link DMC-F02SC/B1A

Медиаконвертер DMC-F02SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 2 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.

Отзывы о товаре Медиаконвертор D-Link DMC-F02SC/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Описание
Медиаконвертер DMC-F02SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 2 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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