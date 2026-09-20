Потолочный светильник Vitaluce V4578-3/1S, 1хE27 макс. 60Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%4 043 руб. 6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 556003
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х28х26
Вес, кг.
1.7
Описание товара Потолочный светильник Vitaluce V4578-3/1S, 1хE27 макс. 60Вт
Потолочный светильник мощностью 60 Вт выполнен в стиле модерн. Подойдет для спальни, кухни, кабинета и любого другого помещения соответствующего оформления. Для изготовления каркаса светильника использован прочный материал - металл. Отличные технические данные и надежные эксплуатационные характеристики будут радовать обладателя этого предмета интерьера долгие годы.
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Потолочный светильник мощностью 60 Вт выполнен в стиле модерн. Подойдет для спальни, кухни, кабинета и любого другого помещения соответствующего оформления. Для изготовления каркаса светильника использован прочный материал - металл. Отличные технические данные и надежные эксплуатационные характеристики будут радовать обладателя этого предмета интерьера долгие годы.
Потолочный светильник Vitaluce V4578-3/1S, 1хE27 макс. 60Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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