Потолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%1 650 руб. 4 145 руб.
В наличии
Код товара: 555984
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Загружаем...
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Загружаем...
1 650 руб. -60%
4 145 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
25
Высота, см
121
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х21
Вес, г.
750
Описание товара Потолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.
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Теги товара: подвесные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
25
Развернуть
Высота, см
121
Страна производитель
Китай
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, в стиле модерн, GU10
Теги товара: подвесные
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, в стиле модерн, GU10
Теги товара: подвесные
Потолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт - по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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