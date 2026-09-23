Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от различных повреждений. Эти защитные стекла предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиту и удобство в использовании. С толщиной всего 0.26 мм, они практически не изменяют внешний вид и чувствительность экрана, сохраняя его яркость и четкость. Особое внимание уделено прочности защитного стекла BoraSCO. Твердость 9H гарантирует, что ваше устройство будет защищено от царапин, потертостей и других механических повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании телефона. Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить безупречный вид своего гаджета на протяжении длительного времени. Бренд BoraSCO славится своим качеством и надежностью, предлагая продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям пользователей. Защитное стекло просто в установке и не оставляет пузырей, что делает процесс поклейки максимально комфортным. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы обеспечиваете своему телефону длительную защиту и продлеваете срок его эксплуатации при ежедневной эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 260 руб. 750 руб.65 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса КАРБОН (Carbon Fiber Black) ч...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная р...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рам...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамк...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная...
-
В наличииЦена 270 руб. 770 руб.68 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса КОЖА (Leather Texture Black) ...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитСтекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Pova 4 черная рамка
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live...
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка