Коммутатор Planet IGS-10020PT
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554589
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10
Габаритные размеры, мм
152x72x107
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х9
Вес, кг.
1.35
Описание товара Коммутатор Planet IGS-10020PT
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10
Габаритные размеры, мм
152x72x107
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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