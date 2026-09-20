Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 510 руб. 2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554158
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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
533
Описание товара Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W
Адаптер питания универсальный с разъемом USB Type-C и поддержкой PD 3.0
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Адаптер питания универсальный с разъемом USB Type-C и поддержкой PD 3.0
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
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