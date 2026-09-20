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Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 470 руб.
2 450
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554155
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Описание товара Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 - универсальное решение для зарядки ноутбуков в дороге. Благодаря набору из 8 штекеров одно устройство может обеспечить питанием технику Asus, Acer, HP, Samsung, Sony и ряда других производителей. Мощность 120 Вт при силе тока в 6 А обеспечивает скоростную равномерную зарядку аккумулятора, эффективно увеличивая срок его службы. Выходное напряжение указывает сам пользователь при помощи механического слайдера. Адаптер питания BURO BUM-1200C120 оснащен USB-разъемом для работы с мелкой мобильной техникой - смартфонами, планшетами и т. п. Сила тока на выходе составляет 1 А. Современные предохранители гарантируют защиту всех подключенных устройств от короткого замыкания.
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 - универсальное решение для зарядки ноутбуков в дороге. Благодаря набору из 8 штекеров одно устройство может обеспечить питанием технику Asus, Acer, HP, Samsung, Sony и ряда других производителей. Мощность 120 Вт при силе тока в 6 А обеспечивает скоростную равномерную зарядку аккумулятора, эффективно увеличивая срок его службы. Выходное напряжение указывает сам пользователь при помощи механического слайдера. Адаптер питания BURO BUM-1200C120 оснащен USB-разъемом для работы с мелкой мобильной техникой - смартфонами, планшетами и т. п. Сила тока на выходе составляет 1 А. Современные предохранители гарантируют защиту всех подключенных устройств от короткого замыкания.
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