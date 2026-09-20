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Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W

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Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 1
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 2
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 3
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 4
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 5
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 6
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 7
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 8
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 9
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 10
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 11
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 12
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 13
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 14
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 15
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 16
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 17
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 18
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 19
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 20
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 21
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 22
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 23
Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 1
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 2
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 3
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 4
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 5
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 6
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 7
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 8
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 9
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 10
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 11
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 12
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 13
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 14
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 15
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 16
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 17
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 18
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 19
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 20
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 21
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 22
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 23
  • Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 470 руб.  2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554155
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15-24
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
5
Максимальное входное напряжение, В
16
Минимальное входное напряжение, В
11
Мощность, Вт
120
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
610

Описание товара Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W

Адаптер питания BURO BUM-1200C120 - универсальное решение для зарядки ноутбуков в дороге. Благодаря набору из 8 штекеров одно устройство может обеспечить питанием технику Asus, Acer, HP, Samsung, Sony и ряда других производителей. Мощность 120 Вт при силе тока в 6 А обеспечивает скоростную равномерную зарядку аккумулятора, эффективно увеличивая срок его службы. Выходное напряжение указывает сам пользователь при помощи механического слайдера. Адаптер питания BURO BUM-1200C120 оснащен USB-разъемом для работы с мелкой мобильной техникой - смартфонами, планшетами и т. п. Сила тока на выходе составляет 1 А. Современные предохранители гарантируют защиту всех подключенных устройств от короткого замыкания.

Отзывы о товаре Блок питания Buro BUM-1200C120 ручной 120W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15-24
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
5
Максимальное входное напряжение, В
16
Минимальное входное напряжение, В
11
Мощность, Вт
120
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 - универсальное решение для зарядки ноутбуков в дороге. Благодаря набору из 8 штекеров одно устройство может обеспечить питанием технику Asus, Acer, HP, Samsung, Sony и ряда других производителей. Мощность 120 Вт при силе тока в 6 А обеспечивает скоростную равномерную зарядку аккумулятора, эффективно увеличивая срок его службы. Выходное напряжение указывает сам пользователь при помощи механического слайдера. Адаптер питания BURO BUM-1200C120 оснащен USB-разъемом для работы с мелкой мобильной техникой - смартфонами, планшетами и т. п. Сила тока на выходе составляет 1 А. Современные предохранители гарантируют защиту всех подключенных устройств от короткого замыкания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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