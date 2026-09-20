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Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B) купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)

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Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550784
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
26х22х9
Вес, г.
610

Описание товара Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)

Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец кольцевой Savol 58b (S-005860B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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