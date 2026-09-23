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Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438 купить с доставкой в Москве
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Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438

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Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочный светильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
1 500 руб.  3 369 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547282
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438
1 500 руб. -55%
3 369 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ledvance
Тип товара
Потолочный светильник
Высота, см
14
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
20
Материал основания
пластик
Материал плафона
пластик
Степень защиты
IP65
Стиль
современный
Тип осветительного прибора
потолочный/настенный
Тип цоколя
LED
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х20
Вес, г.
200

Описание товара Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438

Уличное освещение LEDVANCE сочетает в себе современный стиль и высокую функциональность, обеспечивая качественное освещение вашего пространства. Этот светодиодный светильник имеет компактные размеры с шириной 13 см и высотой 14 см, что делает его универсальным решением для различных условий установки. С весом всего 0,52 кг, он прост в монтаже и не требует дополнительных усилий для установки. Максимальная мощность лампы составляет 20 Вт, что обеспечивает достаточную яркость для освещения даже в самых темных условиях. Благодаря использованию LED-технологии, этот светильник обеспечивает экономичное энергопотребление, что способствует долгосрочной экономии на электричестве. Основным материалом в конструкции является прочный пластик, обеспечивающий долговечность и стойкость устройства к внешним воздействиям. Светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях. Стильное и современное исполнение делает его идеальным для установки в различных ландшафтных и архитектурных решениях. Надежность бренда LEDVANCE дополнительно подчеркивает качество и инновационность продукта.

Отзывы о товаре Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ledvance
Тип товара
Потолочный светильник
Высота, см
14
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
20
Материал основания
пластик
Материал плафона
пластик
Степень защиты
IP65
Стиль
современный
Тип осветительного прибора
потолочный/настенный
Тип цоколя
LED
Ширина, см
13
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Страна производитель
Китай
Описание
Уличное освещение LEDVANCE сочетает в себе современный стиль и высокую функциональность, обеспечивая качественное освещение вашего пространства. Этот светодиодный светильник имеет компактные размеры с шириной 13 см и высотой 14 см, что делает его универсальным решением для различных условий установки. С весом всего 0,52 кг, он прост в монтаже и не требует дополнительных усилий для установки. Максимальная мощность лампы составляет 20 Вт, что обеспечивает достаточную яркость для освещения даже в самых темных условиях. Благодаря использованию LED-технологии, этот светильник обеспечивает экономичное энергопотребление, что способствует долгосрочной экономии на электричестве. Основным материалом в конструкции является прочный пластик, обеспечивающий долговечность и стойкость устройства к внешним воздействиям. Светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях. Стильное и современное исполнение делает его идеальным для установки в различных ландшафтных и архитектурных решениях. Надежность бренда LEDVANCE дополнительно подчеркивает качество и инновационность продукта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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