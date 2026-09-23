Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438
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Характеристики
Описание товара Светильник светодиодный ECOCLASS BLKH 20Вт 4000К IP65 ЖКХ с комбинир. датчиком движения и освещенности S WT LEDVANCE 4058075688438
Уличное освещение LEDVANCE сочетает в себе современный стиль и высокую функциональность, обеспечивая качественное освещение вашего пространства. Этот светодиодный светильник имеет компактные размеры с шириной 13 см и высотой 14 см, что делает его универсальным решением для различных условий установки. С весом всего 0,52 кг, он прост в монтаже и не требует дополнительных усилий для установки. Максимальная мощность лампы составляет 20 Вт, что обеспечивает достаточную яркость для освещения даже в самых темных условиях. Благодаря использованию LED-технологии, этот светильник обеспечивает экономичное энергопотребление, что способствует долгосрочной экономии на электричестве. Основным материалом в конструкции является прочный пластик, обеспечивающий долговечность и стойкость устройства к внешним воздействиям. Светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях. Стильное и современное исполнение делает его идеальным для установки в различных ландшафтных и архитектурных решениях. Надежность бренда LEDVANCE дополнительно подчеркивает качество и инновационность продукта.
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