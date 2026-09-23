Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271
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Характеристики
Описание товара Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271
Защитные стекла и пленки для телефонов LuxCase представляют собой идеальное решение для тех, кто заботится о сохранности экрана своего устройства. Эти аксессуары разработаны специально для обеспечения надежной защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть при повседневном использовании. Основная характеристика защитного стекла LuxCase - его толщина, составляющая всего 0.15 мм. Это обеспечивает минимальное влияние на внешний вид и функциональность дисплея, сохраняя его чувствительность и яркость. Стекло практически незаметно на экране, при этом гарантирует высокий уровень защиты. Кроме того, продукции бренда LuxCase свойственен элегантный дизайн и простота в установке. Стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя пузырьков воздуха и не портя эстетику устройства. Эти защитные стекла и пленки - выбор тех, кто предпочитает сочетание тонкости и прочности, доверяя качество проверенным производителям.
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Отзывы о товаре Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271