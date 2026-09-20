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Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый

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Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543357
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый

Адаптер Ugreen MM130 поддерживает разрешение до 3840x2160 при 60 Гц (4K 60 Гц). Это хороший выбор, чтобы наслаждаться сверхчетким и исключительно плавным видео с семьей или делиться бизнес идеями со своими партнерами. Для этого достаточно подключить MacBook к телевизору или проектору напрямую.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Ugreen MM130 поддерживает разрешение до 3840x2160 при 60 Гц (4K 60 Гц). Это хороший выбор, чтобы наслаждаться сверхчетким и исключительно плавным видео с семьей или делиться бизнес идеями со своими партнерами. Для этого достаточно подключить MacBook к телевизору или проектору напрямую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN MM130 (40372) USB-C to DisplayPort Adapter белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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