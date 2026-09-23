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Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос

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Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543335
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
72

Описание товара Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос

Наслаждайтесь видео в формате 4K на большом экране. Просто подключение монитор/телевизор к порту HDMI, чтобы вывести картинку с ноутбука. Поддерживается зеркальный режим. Совместимость с USB-C Gen 2 Thunderbolt. Дополнительные 3 порта USB 3.0 идеально подходят для подключения клавиатуры, мыши, внешних дисков и других USB-устройств. Одновременно можно подключить два 2, 5-дюймовых жестких диска. НЕ работает с Apple Superdrive. Просто подключи. Адаптер-концентратор Ugreen не требует установки драйвером.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь видео в формате 4K на большом экране. Просто подключение монитор/телевизор к порту HDMI, чтобы вывести картинку с ноутбука. Поддерживается зеркальный режим. Совместимость с USB-C Gen 2 Thunderbolt. Дополнительные 3 порта USB 3.0 идеально подходят для подключения клавиатуры, мыши, внешних дисков и других USB-устройств. Одновременно можно подключить два 2, 5-дюймовых жестких диска. НЕ работает с Apple Superdrive. Просто подключи. Адаптер-концентратор Ugreen не требует установки драйвером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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