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Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский купить с доставкой в Москве
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Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский

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Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 1
Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 2
Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 1
  • Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 2
  • Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210043
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
167

Описание товара Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский

Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский

Отзывы о товаре Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Описание
Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Hama Flat 00173646 Lightning (m) USB A(m) 1.2м синий плоский - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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