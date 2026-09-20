Блок питания Osnovo PS-12084
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542363
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал
пластик
Особенности
габариты - 138x58x33 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
14х6х3
Вес, г.
536
Описание товара Блок питания Osnovo PS-12084
Блок питания OSNOVO PS-12084 обеспечивает функционирование техники разных типов, получающей питание от постоянного тока. Модель отличается значительной (84 Вт) выходной мощностью. Выходное напряжение устройства составляет 12 В. Блок питания рассчитан на широкий диапазон входного напряжения – от 100 до 240 В. Блок питания OSNOVO PS-12084 устойчив к механическим воздействиям. Корпус устройства изготовлен из ударостойкого пластика. Модель укомплектована кабелем, необходимым для подключения к сети.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал
пластик
Особенности
габариты - 138x58x33 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Блок питания OSNOVO PS-12084 обеспечивает функционирование техники разных типов, получающей питание от постоянного тока. Модель отличается значительной (84 Вт) выходной мощностью. Выходное напряжение устройства составляет 12 В. Блок питания рассчитан на широкий диапазон входного напряжения – от 100 до 240 В. Блок питания OSNOVO PS-12084 устойчив к механическим воздействиям. Корпус устройства изготовлен из ударостойкого пластика. Модель укомплектована кабелем, необходимым для подключения к сети.
Блок питания Osnovo PS-12084 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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