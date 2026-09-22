Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт
Блок питания OSNOVO — надежное решение для использования в помещениях, обеспечивающее стабильное электропитание различного оборудования. С полной выходной мощностью 150 В·А и мощностью 150 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу ваших устройств без перегрузок. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует долговечность и устойчивость к физическим воздействиям. Компактный и легко устанавливаемый, при весе всего 0,72 кг, он идеально подходит для разнообразных систем, требующих стабильного электропитания. Максимальный ток составляет 3.2 А, а выходное напряжение — 45 В, что делает его совместимым с широким спектром устройств. Производитель OSNOVO из Китая известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает вам уверенность в долговременной и стабильной эксплуатации оборудования.
Блок питания OSNOVO — надежное решение для использования в помещениях, обеспечивающее стабильное электропитание различного оборудования. С полной выходной мощностью 150 В·А и мощностью 150 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу ваших устройств без перегрузок. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует долговечность и устойчивость к физическим воздействиям. Компактный и легко устанавливаемый, при весе всего 0,72 кг, он идеально подходит для разнообразных систем, требующих стабильного электропитания. Максимальный ток составляет 3.2 А, а выходное напряжение — 45 В, что делает его совместимым с широким спектром устройств. Производитель OSNOVO из Китая известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает вам уверенность в долговременной и стабильной эксплуатации оборудования.
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт