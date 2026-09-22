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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт купить с доставкой в Москве
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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт

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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 1
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 2
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 3
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 4
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 5
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 6
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 7
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 8
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 9
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 10
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 1
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 2
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 3
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 4
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 5
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 6
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 7
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 8
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 9
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 10
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727686
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
150
Полная выходная мощность, ВА
150
Максимальный ток
3.2
Выходное напряжение, В
45
Габариты
102 x 110 x 30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
303

Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт

Блок питания OSNOVO — надежное решение для использования в помещениях, обеспечивающее стабильное электропитание различного оборудования. С полной выходной мощностью 150 В·А и мощностью 150 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу ваших устройств без перегрузок. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует долговечность и устойчивость к физическим воздействиям. Компактный и легко устанавливаемый, при весе всего 0,72 кг, он идеально подходит для разнообразных систем, требующих стабильного электропитания. Максимальный ток составляет 3.2 А, а выходное напряжение — 45 В, что делает его совместимым с широким спектром устройств. Производитель OSNOVO из Китая известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает вам уверенность в долговременной и стабильной эксплуатации оборудования.

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo PS-48150/I 45В 53В 150Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
150
Полная выходная мощность, ВА
150
Максимальный ток
3.2
Выходное напряжение, В
45
Габариты
102 x 110 x 30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания OSNOVO — надежное решение для использования в помещениях, обеспечивающее стабильное электропитание различного оборудования. С полной выходной мощностью 150 В·А и мощностью 150 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу ваших устройств без перегрузок. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует долговечность и устойчивость к физическим воздействиям. Компактный и легко устанавливаемый, при весе всего 0,72 кг, он идеально подходит для разнообразных систем, требующих стабильного электропитания. Максимальный ток составляет 3.2 А, а выходное напряжение — 45 В, что делает его совместимым с широким спектром устройств. Производитель OSNOVO из Китая известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает вам уверенность в долговременной и стабильной эксплуатации оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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