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Блок питания Osnovo PS-12012 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Osnovo PS-12012

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Блок питания Osnovo PS-12012 - фото 1
Блок питания Osnovo PS-12012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Osnovo PS-12012 - фото 1
  • Блок питания Osnovo PS-12012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542361
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал
пластик
Особенности
габариты - 40.5x75x65.6 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
99

Описание товара Блок питания Osnovo PS-12012

Блок питания (сетевой адаптер) DC12V, 1A (12Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. штекер 2.1x5.5мм. Рабочая температура:-10°С до +70°С.

Отзывы о товаре Блок питания Osnovo PS-12012




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал
пластик
Особенности
габариты - 40.5x75x65.6 мм
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Описание
Блок питания (сетевой адаптер) DC12V, 1A (12Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. штекер 2.1x5.5мм. Рабочая температура:-10°С до +70°С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Osnovo PS-12012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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