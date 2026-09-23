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Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный купить с доставкой в Москве
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Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный

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Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 1
Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 2
Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung Galaxy A33
Цвет
красный
  • Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 1
  • Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 2
  • Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
240 руб.  880 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный
240 руб. -73%
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung Galaxy A33
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный

Чехлы для телефонов Pero — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Эти бамперы от известного бренда Pero изготовлены из высококачественного силикона и пластика, что обеспечивает надежную защиту вашего телефона от ударов, царапин и других повреждений. Яркий красный цвет добавляет оригинальности и выделяет ваш телефон из толпы. Благодаря точной подгонке и продуманной конструкции, чехлы Pero обеспечивают легкий доступ ко всем кнопкам и портам устройства, не нарушая его функциональности. Выбирая чехлы Pero, вы выбираете качество и стиль, которые сохранят ваш телефон в отличном состоянии.

Отзывы о товаре Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung Galaxy A33
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов Pero — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Эти бамперы от известного бренда Pero изготовлены из высококачественного силикона и пластика, что обеспечивает надежную защиту вашего телефона от ударов, царапин и других повреждений. Яркий красный цвет добавляет оригинальности и выделяет ваш телефон из толпы. Благодаря точной подгонке и продуманной конструкции, чехлы Pero обеспечивают легкий доступ ко всем кнопкам и портам устройства, не нарушая его функциональности. Выбирая чехлы Pero, вы выбираете качество и стиль, которые сохранят ваш телефон в отличном состоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A33 красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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