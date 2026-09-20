Наушники Xiaomi Buds 3 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Buds 3 White
Наушники TWS Xiaomi Buds 3 характеризуются легкостью и удобством. Они плотно и надежно крепятся в ушах и на протяжении многих часов использования не ощущаются. Модель обеспечивает чистый и качественный звук в диапазоне 20-20000 Гц. Разговоры без помех обеспечивают два микрофона с шумоподавлением. Наушники TWS Xiaomi Buds 3 подключаются к смартфону, плееру или планшету через Bluetooth 5.2. Чипсет Qualcomm QCC3040 обеспечивает стабильную и быструю передачу глубокого звука. Динамический излучатель диаметром 12 мм изготовлен из высококачественных композитных материалов. Энергоемкая батарея позволяет использовать гарнитуру в течение 5 ч без подзарядки. Наушники соответствуют высокому стандарту защиты IP54 от влаги и пыли. Благодаря интеллектуальному определению посадки, модель самостоятельно отключается при вынимании из уха.
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