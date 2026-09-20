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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром купить с доставкой в Москве
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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром

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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 1
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 2
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 3
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 4
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 5
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 1
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 2
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 3
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 4
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 5
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром
9 390 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
34х30х23
Вес, кг.
1.28

Описание товара Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественнойнержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.

Отзывы о товаре Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественнойнержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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