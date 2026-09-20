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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A)

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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539871
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х13
Вес, г.
785

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A)

Набор Arctic Value Pack — отличное решение для профессиональных сборщиков ПК, а также для тех пользователей, кто хочет самостоятельно создать мощную, надежную и практически бесшумную систему охлаждения, не потратив при этом слишком много. В набор Value Pack включены сразу 5 корпусных вентиляторов Arctic, которые предлагаются по очень выгодной цене: цена комплекта ниже стоимости пяти таких же вентиляторов Arctic, приобретаемых поштучно. Экономьте вместе с Arctic!



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P12 Value pack black (ACFAN00135A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Arctic Value Pack — отличное решение для профессиональных сборщиков ПК, а также для тех пользователей, кто хочет самостоятельно создать мощную, надежную и практически бесшумную систему охлаждения, не потратив при этом слишком много. В набор Value Pack включены сразу 5 корпусных вентиляторов Arctic, которые предлагаются по очень выгодной цене: цена комплекта ниже стоимости пяти таких же вентиляторов Arctic, приобретаемых поштучно. Экономьте вместе с Arctic!


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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