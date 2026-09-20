Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С)
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H308QA предназначен для апгрейда устаревших аналоговых систем CCTV до мегапиксельного уровня или создания новых комплексов охранного телевидения высокого разрешения в рамках ограниченного бюджета. Устройство позволяет подключить до 8 аналоговых камер разрешением до 4 MP Lite с поддержкой стандартов CVBS, HD-TVI и AHD со встроенными микрофонами и технологией AоC и дополнительно 2 IP-камеру (до 12-ти с полным замещением аналоговых) с разрешением до 6 Мпикс. Компрессия видеопотока с аналоговых HD камер осуществляется видеокодеком H.264/H.264+, H.265/H.265+/H.265 Pro. Поддерживается DualStream и двусторонний звук.
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