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Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm

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Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm - фото 1
Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
  • Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm - фото 1
  • Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 570 руб.  3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539579
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Тип корпуса
купольная
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х65х1
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm

Аналоговая камера HiWatch DS-T591© (2.8 mm) в потолочном форм-факторе предназначена для использования внутри помещений. Купольная камера в белом корпусе отличается углом обзора 85° /80° /57° и выпускается в качестве компонента системы видеонаблюдения, выполняя съемку в разрешении 2560?1944 пикс. и передавая видеосигнал стандарта HD-TVI/AHD/CVI/CVBS по кабелю. Данная модель снабжена инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. ИК-светодиоды подсвечивают объекты в поле зрения камеры на удалении до 20 метров. Устройство рекомендовано производителем к использованию при температуре от -40° до 60° C и влажности 0–90% (без конденсата).

Отзывы о товаре Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Тип корпуса
купольная
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
Аналоговая камера HiWatch DS-T591© (2.8 mm) в потолочном форм-факторе предназначена для использования внутри помещений. Купольная камера в белом корпусе отличается углом обзора 85° /80° /57° и выпускается в качестве компонента системы видеонаблюдения, выполняя съемку в разрешении 2560?1944 пикс. и передавая видеосигнал стандарта HD-TVI/AHD/CVI/CVBS по кабелю. Данная модель снабжена инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. ИК-светодиоды подсвечивают объекты в поле зрения камеры на удалении до 20 метров. Устройство рекомендовано производителем к использованию при температуре от -40° до 60° C и влажности 0–90% (без конденсата).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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