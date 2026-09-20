Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюденияа HiWatch DS-T591(C) 2.8 mm
Аналоговая камера HiWatch DS-T591© (2.8 mm) в потолочном форм-факторе предназначена для использования внутри помещений. Купольная камера в белом корпусе отличается углом обзора 85° /80° /57° и выпускается в качестве компонента системы видеонаблюдения, выполняя съемку в разрешении 2560?1944 пикс. и передавая видеосигнал стандарта HD-TVI/AHD/CVI/CVBS по кабелю. Данная модель снабжена инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. ИК-светодиоды подсвечивают объекты в поле зрения камеры на удалении до 20 метров. Устройство рекомендовано производителем к использованию при температуре от -40° до 60° C и влажности 0–90% (без конденсата).
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