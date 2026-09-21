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Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 купить с доставкой в Москве
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Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

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Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 1
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 2
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 3
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 4
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 5
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 6
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 7
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 8
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 9
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 10
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 11
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 12
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 13
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 14
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 15
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 16
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 17
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 18
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 19
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 20
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 21
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 22
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 23
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 24
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 25
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 26
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 27
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 28
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 1
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 2
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 3
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 4
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 5
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 6
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 7
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 8
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 9
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 10
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 11
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 12
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 13
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 14
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 15
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 16
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 17
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 18
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 19
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 20
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 21
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 22
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 23
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 24
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 25
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 26
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 27
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 28
  • Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700325
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
влагозащищенный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

Отзывы о товаре Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
влагозащищенный
Микрофон
да
Описание
Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
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Tenda IT7-PRS Цилиндрическая уличная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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