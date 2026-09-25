Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Предназначенная для установки на улице, эта купольная камера сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки. Ее корпус, выполненный в элегантном белом цвете, имеет степень защиты IP67, что обеспечивает надежную работу устройства в условиях повышенной влажности и пыли. Главной особенностью видеокамеры является матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое и детализированное изображение. Камера оснащена функцией день/ночь, что позволяет вести круглосуточное наблюдение, а также инфракрасной подсветкой для съемки в темноте. Цифровая WDR (Wide Dynamic Range) позволяет улучшать качество изображения в сложных условиях освещения, где одновременно присутствуют яркие и темные области. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, а возможность питания по технологии PoE (Power over Ethernet) упрощает процесс установки, снижая количество необходимых проводов. С весом всего 0,6 кг, это устройство легко монтируется и не требует усиленных креплений. Рабочая температура камеры находится в диапазоне от -20 до +45 °С, что делает ее универсальным решением для различных климатических условий. Бренд HiWatch известен своим вниманием к качеству и надежности, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям уверенность в своей безопасности.
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