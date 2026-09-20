Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B
Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика, благодаря этому модель имеет устойчивую платформу-подставку. Надежная фиксация механизма и устойчивая подставка сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
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