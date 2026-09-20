Top.Mail.Ru
Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная
Корпус
пластик
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Дополнительно
подсветка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
210

Описание товара Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B

Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика, благодаря этому модель имеет устойчивую платформу-подставку. Надежная фиксация механизма и устойчивая подставка сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная
Корпус
пластик
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Дополнительно
подсветка
Страна производитель
Китай
Описание
Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлены из качественного пластика, благодаря этому модель имеет устойчивую платформу-подставку. Надежная фиксация механизма и устойчивая подставка сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы также успешно применяются различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kromatech настольная 2/8x, 90/25 мм, складная, с подсветкой (10 LED) MG3B-1B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...