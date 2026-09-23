Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец
Защитное стекло BoraSCO для умных часов и фитнес-браслетов — это надежное решение для защиты экрана ваших Huawei Watch 3 с диаметром 46 мм. Аксессуар изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам и ударам. Стекло обладает высокой прозрачностью, обеспечивая кристально четкое изображение без искажений и сохраняя точность управления сенсорным экраном. Благодаря идеальной совместимости с Huawei Watch 3, защитное стекло BoraSCO точно повторяет размеры и изгибы экрана, обеспечивая полный охват без возникновения воздушных пузырей. Специальное олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и облегчает уход за устройством. Установка стекла проста и не требует специальных навыков, что позволяет вам самостоятельно позаботиться о максимальной защите вашего гаджета. Выбирая BoraSCO, вы выбираете качество и уверенность в сохранности ваших умных часов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ0...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6,...
-
В наличииЦена 280 руб. 660 руб.70 руб. в СплитЗащитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000...
-
В наличииЦена 280 руб. 660 руб.70 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ00...
-
В наличииЦена 280 руб. 720 руб.70 руб. в СплитСтекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ...
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитРемешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5...
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитКабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394
-
В наличииЦена 320 руб. 720 руб.80 руб. в СплитРемешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитУниверсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS...
-
В наличииЦена 890 руб. 1 530 руб.223 руб. в СплитУниверсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Отзывы о товаре Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец