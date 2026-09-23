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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец купить с доставкой в Москве
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец

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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
ТПУ
Совместимость
для Huawei Watch 3 46 мм
Цвет
глянцевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
280 руб.  720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538250
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец
280 руб. -61%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Ширина, см
4.6
Материал
ТПУ
Совместимость
для Huawei Watch 3 46 мм
Цвет
глянцевый
Особенности
противоударный слой, совместимость с ультразвуковыми датчиками
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец

Защитное стекло BoraSCO для умных часов и фитнес-браслетов — это надежное решение для защиты экрана ваших Huawei Watch 3 с диаметром 46 мм. Аксессуар изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам и ударам. Стекло обладает высокой прозрачностью, обеспечивая кристально четкое изображение без искажений и сохраняя точность управления сенсорным экраном. Благодаря идеальной совместимости с Huawei Watch 3, защитное стекло BoraSCO точно повторяет размеры и изгибы экрана, обеспечивая полный охват без возникновения воздушных пузырей. Специальное олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и облегчает уход за устройством. Установка стекла проста и не требует специальных навыков, что позволяет вам самостоятельно позаботиться о максимальной защите вашего гаджета. Выбирая BoraSCO, вы выбираете качество и уверенность в сохранности ваших умных часов.

Отзывы о товаре Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Ширина, см
4.6
Материал
ТПУ
Совместимость
для Huawei Watch 3 46 мм
Цвет
глянцевый
Особенности
противоударный слой, совместимость с ультразвуковыми датчиками
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO для умных часов и фитнес-браслетов — это надежное решение для защиты экрана ваших Huawei Watch 3 с диаметром 46 мм. Аксессуар изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам и ударам. Стекло обладает высокой прозрачностью, обеспечивая кристально четкое изображение без искажений и сохраняя точность управления сенсорным экраном. Благодаря идеальной совместимости с Huawei Watch 3, защитное стекло BoraSCO точно повторяет размеры и изгибы экрана, обеспечивая полный охват без возникновения воздушных пузырей. Специальное олеофобное покрытие минимизирует отпечатки пальцев и облегчает уход за устройством. Установка стекла проста и не требует специальных навыков, что позволяет вам самостоятельно позаботиться о максимальной защите вашего гаджета. Выбирая BoraSCO, вы выбираете качество и уверенность в сохранности ваших умных часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Глянец - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 280 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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