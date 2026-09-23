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Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 купить с доставкой в Москве
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Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997

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Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 1
Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 2
Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 3, для Xiaomi Mi Band 4
Цвет
голубой
  • Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 1
  • Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 2
  • Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 537526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 3, для Xiaomi Mi Band 4
Цвет
голубой
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE предлагают стильный и практичный ремешок, который станет идеальным дополнением для вашего устройства. Этот ремешок, изготовленный из высококачественного силикона, обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Разработанный с учетом совместимости, он подойдет для фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 3 и Xiaomi Mi Band 4, обеспечивая надежную фиксацию и легкость в установке. Нежный голубой цвет ремешка не только освежит внешний вид вашего устройства, но и подчеркнет вашу индивидуальность. Благодаря прочному материалу, ремешок устойчив к ежедневному износу и отлично справляется с воздействием влаги, что делает его идеальным выбором для активных пользователей. Ремешок RED LINE — это не только стильный аксессуар, но и практичное решение для тех, кто ценит качество и удобство. Созданный специально для динамичной жизни, он позволит вам оставаться на пике активности, не забывая о комфорте и стиле.

Отзывы о товаре Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 3, для Xiaomi Mi Band 4
Цвет
голубой
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE предлагают стильный и практичный ремешок, который станет идеальным дополнением для вашего устройства. Этот ремешок, изготовленный из высококачественного силикона, обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Разработанный с учетом совместимости, он подойдет для фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 3 и Xiaomi Mi Band 4, обеспечивая надежную фиксацию и легкость в установке. Нежный голубой цвет ремешка не только освежит внешний вид вашего устройства, но и подчеркнет вашу индивидуальность. Благодаря прочному материалу, ремешок устойчив к ежедневному износу и отлично справляется с воздействием влаги, что делает его идеальным выбором для активных пользователей. Ремешок RED LINE — это не только стильный аксессуар, но и практичное решение для тех, кто ценит качество и удобство. Созданный специально для динамичной жизни, он позволит вам оставаться на пике активности, не забывая о комфорте и стиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силиконовый ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4, голубой УТ000015997 - этот товар вы можете купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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