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Характеристики
Тип товара
Защитное стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 536747
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Описание товара Стекло защитное Red Line Lenovo Tab K10 tempered glass УТ000029724
Защитное стекло Red Line предназначено для совместимых планшетов. Олеофобное покрытие модели предотвращает появление жировых пятен или следов от пальцев. Изделие имеет толщину, не влияющую на чувствительность сенсора устройства. Защитное стекло произведено из прочных материалов, поэтому характеризуется длительным сроком службы. Модель не подвержена деформации, внешнему воздействию и в течение продолжительного времени сохраняет потребительские качества и первоначальные свойства, в том числе при регулярной эксплуатации. Изделие предотвращает появление на экране планшета сколов, царапин и трещин при случайном падении или ударе. Полностью соответствует заявленной модели.
Защитное стекло Red Line предназначено для совместимых планшетов. Олеофобное покрытие модели предотвращает появление жировых пятен или следов от пальцев. Изделие имеет толщину, не влияющую на чувствительность сенсора устройства. Защитное стекло произведено из прочных материалов, поэтому характеризуется длительным сроком службы. Модель не подвержена деформации, внешнему воздействию и в течение продолжительного времени сохраняет потребительские качества и первоначальные свойства, в том числе при регулярной эксплуатации. Изделие предотвращает появление на экране планшета сколов, царапин и трещин при случайном падении или ударе. Полностью соответствует заявленной модели.
Стекло защитное Red Line Lenovo Tab K10 tempered glass УТ000029724 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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