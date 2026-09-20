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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Назначение
для пылесосов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 990 руб.
13 590
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534620
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Описание товара Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU)
Станция самоочистки Xiaomi BHR5196EU предназначена для автоматической очистки робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra от собранного мусора. В корпусе расположен контейнер для размещения самозакрывающегося мешка, который изготовлен из многослойного синтетического материала и обладает емкостью 0.4 л. Фильтрующий элемент стандарта HEPA обеспечивает тщательное задержание частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание в воздух. Станция Xiaomi BHR5196EU работает от электросети и синхронизируется со смартфоном посредством Wi-Fi для удаленного управления с помощью приложения. В комплекте поставляются 2 пылесборника.
Станция самоочистки Xiaomi BHR5196EU предназначена для автоматической очистки робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra от собранного мусора. В корпусе расположен контейнер для размещения самозакрывающегося мешка, который изготовлен из многослойного синтетического материала и обладает емкостью 0.4 л. Фильтрующий элемент стандарта HEPA обеспечивает тщательное задержание частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание в воздух. Станция Xiaomi BHR5196EU работает от электросети и синхронизируется со смартфоном посредством Wi-Fi для удаленного управления с помощью приложения. В комплекте поставляются 2 пылесборника.
Станция самоочистки Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra station (BHR5196EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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