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Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар

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Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 1
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 2
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 3
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 4
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 5
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 6
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 7
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 8
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 9
Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 1
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 2
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 3
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 4
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 5
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 6
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 7
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 8
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 9
  • Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534371
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Кофеварки рожковые
Размеры в упаковке, см
37х34х25
Вес, кг.
4.4

Описание товара Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар

Любите кофе и хотите иметь возможность готовить ароматный эспрессо или воздушный капучино дома? Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-735WH PRO — то, что вам нужно. Прибор оснащен ручным капучинатором, встроенной трубкой подачи пара, которая, в свою очередь, позволяет получать плотную молочную пенку. Модель оснащена подставкой для хранения чашек. Панель с механическим управлением понятно интуитивно: на каждой из кнопок расположены подсказки. Съемный поддон для капель позволяет экономить время на содержании прибора в чистоте.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Кофеварки рожковые
Описание
Любите кофе и хотите иметь возможность готовить ароматный эспрессо или воздушный капучино дома? Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-735WH PRO — то, что вам нужно. Прибор оснащен ручным капучинатором, встроенной трубкой подачи пара, которая, в свою очередь, позволяет получать плотную молочную пенку. Модель оснащена подставкой для хранения чашек. Панель с механическим управлением понятно интуитивно: на каждой из кнопок расположены подсказки. Съемный поддон для капель позволяет экономить время на содержании прибора в чистоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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