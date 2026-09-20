Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI
При построении ПК с использованием материнской платы серии TUF Gaming вы также получаете преимущества альянса TUF Gaming Alliance, в рамках которого компания ASUS сотрудничает с надежными отраслевыми партнерами с целью обеспечить легкость сборки, гарантированную совместимость компонентов и дополнительную эстетику готового решения. Обновленная подсистема питания и совместимость с различными системами охлаждения с учетом потребностей процессоров Intel 12-го поколения, поддержка высокоскоростной памяти и супербыстрых накопителей – материнская плата TUF GAMING станет идеальным фундаментом для сборки компьютера с многоядерным процессором Intel.
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