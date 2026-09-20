Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)
Блок питания Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST] выполнен из черного качественного металла, его величина стандартна и способна поместиться в любой компьютер. Deepcool DQ ST 750W может стать сердцем для компьютера – как для рабочей лошадки, так и для игрового мустанга. Сертификация по эффектинвости потребления энергии 80 PLUS Gold, которую прошел этот блок питания, показывает замечательные характеристики КПД, то есть соотношение потребляемой энергии ее производственным мощностям. Активное охлаждение осуществляется посредством мощного вентилятора, который работает бесшумно, что необычно для бп такой мощности. Конструкция кулера разработана таким образом, чтобы при премиальном отведении тепла обеспечивать низкий уровень шума, практически незаметный для человеческого слуха.
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