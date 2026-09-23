Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 10С
Защитные стекла и пленки BoraSCO для телефонов обеспечат надежную защиту ваших устройств от царапин, пыли и повреждений. Эти изделия специально разработаны для защиты камеры вашего телефона, что особенно важно для тех, кто часто использует устройство для съемки. Одним из ключевых достоинств защитного стекла BoraSCO является его толщина всего 0.2 мм. Такой тонкий дизайн практически не добавляет лишнего объема, сохраняя эстетичный внешний вид устройства и его функциональность. Стекло выполнено из высококачественных материалов и отличается твердостью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о его исключительной прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Продукция BoraSCO – это выбор в пользу защиты и долговечности ваших устройств. Сочетание минимальной толщины и высокой степени твердости делает эти защитные стекла и пленки идеальным решением для тех, кто хочет уберечь свой смартфон от неприятностей без ущерба для качества съемки и комфорта использования.
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